Варшава, 26 февраля, 2024, 19:10 — ИА Регнум. Несмотря на санкционный режим в отношении России, компании из Польши продолжают экспортировать товары в Россию. Об этом пишет издание Rzeczpospolita со ссылкой на исследование консалтинговой компании EY.

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«Из опрошенных более двухсот компаний 47% еще в 2022 году импортировали или экспортировали товары или услуги в Россию и Белоруссию», — отметили в фирме.

Вместе с тем отмечается, что с начала спецоперации польский экспорт в России сократился на 33% (2,75 млрд долларов). При этом экспорт из стран Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС) и Турции вырос на 57% и составил 3,25 млрд долларов.

Согласно данным аналитиков консалтинговой компании, большая часть польского экспорта может быть реэкспортирована из стран Азии в Россию в обходи санкций.

«Объём товарооборота увеличился на 400% с такими странами с небольшими рынками, как Киргизия или Армения, что должно вызывать подозрения», — указали аналитики EY.

Как передавало ИА Регнум, 17 января заявил помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что в 2023 году в России объём импорта товаров и услуг составил 33 трлн рублей.

В конце прошлого года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что правительство России решило продлить механизм параллельного импорта и на 2024 год.

По словам Мантурова, происходит постоянная работа по корректировке как производителей, так и номенклатуры, по которой российские компании выходят на заданные показатели объёмов и качества, либо иностранные поставщики по возвращении просят исключить их из перечня.