Белгород, 26 февраля, 2024, 19:01 — ИА Регнум. Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над селом Казачок в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Минобороны России

«В Старооскольском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа над селом Казачок. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал Гладков.

Вместе с тем глава региона отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Как передавало ИА Регнум ранее, 26 февраля Минобороны РФ сообщило, что около 17:50 мск средства противовоздушной обороны ВС РФ днём 26 февраля уничтожили беспилотник ВСУ над территорией Белгородской области.

В этот же день в ведомстве проинформировали об уничтожении ещё одного дрона ВСУ над территорией Белгородской области.

Вместе с тем Гладков ранее 26 февраля сообщал, что село Колотиловка подверглось атаке дронов-камикадзе ВСУ. Были сброшены осколочные боеприпасы, пострадавших в результате атаки не было, повреждения получил частный жилой дом, сообщил губернатор.

Также глава региона ранее проинформировал, что 25 февраля ВСУ атаковали 15 населённых пунктов Белгородской области с применением артиллерии, миномётов и беспилотников, в том числе дронов-камикадзе. В результате атак повреждения получили несколько частных домов, инфраструктурный объект связи и линия электропередачи.