Будапешт, 26 февраля, 2024, 18:58 — ИА Регнум. Парламент Венгрии 26 февраля на первом заседании весенней сессии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО.

За принятие документа проголосовали 188 депутатов из 199, против — шесть.

До этого Венгрия оставалась последней страной-членом НАТО, власти которой не одобрили присоединение Швеции к военному блоку. В январе 2024 года заявку Швеции ратифицировал парламент Турции.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля в парламенте Венгрии в ходе внеочередной сессии выносили на рассмотрение вопрос об одобрении заявки Швеции на вступление в НАТО. Принятие документа не состоялось, так как правящая коалиция, имеющая две трети мест в парламенте, отказалась голосовать.

17 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что парламент страны ратифицирует соглашение о вступлении Швеции в военный блок в ходе весенней сессии, которая начнётся 26 февраля. Спор между Будапештом и Стокгольмом близится к завершению, стороны сделали важные шаги навстречу друг другу, сказал он.

Власти Швеции и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. В апреле 2023 года Финляндию официально приняли в военный блок.

Руководители западных стран не отказываются от своих агрессивных целей, заявил в декабре 2023 года на коллегии Министерства обороны президент России Владимир Путин. Активность НАТО резко возросла, к границам России из США переброшены значительные силы, а Финляндию и Швецию втягивают в НАТО, что означает очередной этап приближения военного блока к границам РФ, отметил президент.