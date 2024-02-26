Москва, 26 февраля, 2024, 19:12 — ИА Регнум. Сенатор Совфеда Григорий Карасин предупредил о рисках перехода украинского конфликта в новое качество, если слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо о возможности отправки западных военных на Украину окажутся правдой.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Если то, что говорит Фицо, — правда, то это будет новое качество конфликта, он достигнет международных масштабов, страны Евросоюза и НАТО должны это понимать. Очень надеюсь, что этого не произойдёт, но здравомыслие может подвести наших западных соседей», — сказал Карасин Lenta.ru.

Хотя сообщения об иностранных военнослужащих на Украине и поступают, официально западные страны заявляют о неучастии военных НАТО в конфликте, напомнил он.

Как передавало ИА Регнум, словацкий премьер ранее заявил, что руководители ряда стран ЕС и НАТО рассматривают возможность отправки своих военнослужащих на Украину на основе «двусторонних договорённостей» с киевским режимом. При этом отверг отправку военных Словакии на Украину.

В январе 2023 года Мэтью Брайза, бывший директор по делам Европы и Евразии в Совете нацбезопасности США и бывший советник главы Госдепа, заявил, что некоторые страны — члены НАТО могут отправить на Украину свои войска, но не под эгидой альянса.

17 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что западные страны с целью избежания конфликта между Россией и НАТО не будут отправлять своих военных участвовать в конфликте на территории Украины. При этом западные страны намерены продолжить поставки Киеву оружия и обучение военнослужащих ВСУ, отмечал в свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг.