Москва, 26 февраля, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Певец Филипп Киркоров на премии «Золотой граммофон» заявил, что после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой отменил себя сам.

Кадр из видео Филипп Киркоров

«Да я сам себя отменил для себя! Я сам устал от себя — такого, каким я был в последнее время», — признался Киркоров, слова которого приводит KP.RU.

Звезда российской поп-сцены рассказал, что большое количество гастролей и съёмок истощили его, поэтому он решил взять «тайм-аут», чтобы перезагрузиться и побыть с собой. По его словам, во время творческого перерыва он много размышлял о приключившемся скандале и собственных ценностях, это позволило ему посмотреть на других и себя со стороны, а также совершить переоценку жизни.

Певец также отметил, что у него сейчас что-то получается, а что-то не очень, но главное заключается в том, чтобы «двери и окна могли открываться, а не закрываться».

Как передавало ИА Регнум, после участия Киркорова в «голой» вечеринке Ивлеевой его начали убирать из телевизионных программ. Изображение певца исчезло с официального постера фильма «Иван Васильевич меняет всё», телеканал ТНТ переснял сцены с его участием, кроме того, выступление артиста вырезали из «Рождественского вечера с Григорием Лепсом» на Первом канале, а также из эпизода сериала «Сваты».

Киркоров заявлял, что заглянул на мероприятие только на пять минут и покинул его сразу, когда понял, что там происходит.

13 февраля стало известно, что певец посетил Донецкую Народную Республику. В городской больнице № 2 в Горловке он провёл концерт для раненых бойцов специальной военной операции, пациентов и медперсонала. Также артист привёз подарки и выступил перед присутствующими с речью.

Визит Киркорова в Донецкую Народную Республику вызвал неоднозначную реакцию, заявил советник главы ДНР Ян Гагин. Он задался вопросом, зачем артист посетил регион, и добавил, что патриотизм и желание помочь должны идти от сердца.

Бойцы СВО, записавшие обращение к артисту, предложили Киркорову после выступления в Горловке снять костюмы с перьями и получить оружие. Они пояснили, что сам певец и другие деятели культуры, которые сначала подорвали свой авторитет, а теперь пытаются «замолить свои грехи» посещением зоны боевых действий, им не нужны.