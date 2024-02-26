Люберцы, Московская область, 26 февраля, 2024, 18:45 — ИА Регнум. Хозяйку двух кофеен в подмосковных Люберцах оштрафовали за дискредитацию Вооружённых сил России (ВС РФ). Об этом сообщает региональное УМВД в Telegram-канале.

Vladimir Baranov/Global Look Press

«В ходе мониторинга сети интернет в одной из социальных сетей была выявлена публикация, автор которой разместил комментарий, направленный на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации»,— говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что комментарий разместила гражданка 1997 года рождения, которую доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ведомство добавило, что на основании собранных материалов решением Люберецкого городского суда её оштрафовали на 45 тыс. рублей.

СМИ сообщают подробности инцидента. По данным RT, хозяйку кофеен зовут Алёна Бойко-Полякевич. Она открыто выступала против специальной военной операции (СВО) и смеялась над российскими бойцами.

«Алёна Бойко-Полякевич в соцсетях с гордостью рассказывала, как не пускала в свои заведения военных», — говорится в сообщении. Также уточняется, что женщина нелестно высказывалась и о стране.

Как сообщало ИА Регнум, в начале февраля Следственный комитет России (СК РФ) обратился в Тушинский суд Москвы с требованием арестовать врача одной из московских поликлиник после сделанных ею высказываний о проведении спецоперации. Ведомство уточнило, что педиатр отреагировала насмешкой на то, что сын погибшего бойца СВО признался в своих переживаниях и рассказал о тоске по отцу. Кроме того, доктор высказала мнение о правомерных действиях Вооружённых сил Украины.

Ранее Головинский суд Москвы арестовал петербургского поэта и основателя группы «Дореволюционный советчик» Вячеслава Малахова за повторную дискредитацию российских военных. Согласно приговора, он пробудет под стражей до 17 марта. По данным уголовного дела, Малахову вменяют часть 1 статьи 280.3. (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ), за распространение заведомо ложной информации о военных в социальных сетях. Поэту грозит до пяти лет лишения свободы.