Казань, 26 февраля, 2024, 18:17 — ИА Регнум. За первые семь дней «Игр Будущего» трансляции соревнований и церемонии открытия набрали более миллиарда просмотров во всём мире, заявил 26 февраля вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Нафис Сиразетдинов/РИА Новости Игроки команды Xtreme Gaming (Китай), ставшие победителями соревнований по фиджитал MOBA: Dota 2

За соревнованиями следит без преувеличения весь мир, сказал Чернышенко в выступлении на Форуме национальных достижений в рамках международной выставки-форума «Россия».

«Наша страна была и остаётся одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов. Мы всегда выступали за продвижение спорта и его высоких гуманистических ценностей. «Игры Будущего» — уникальное событие, оно проходит впервые в истории человечества. За ним пристально следит весь мир. Россия задаёт тренды мирового спортивного движения», — заявил вице-премьер.

Трансляции доступны по всему миру бесплатно, были подписаны партнёрские соглашения с более чем 100 платформами, в том числе YouTube и Twitch, а также с крупными медиахолдингами нескольких стран, отметила пресс-служба Игр. «Игры Будущего» — первый турнир подобного масштаба, ориентированный на онлайн-аудиторию и интересы молодёжи, которая привыкла смотреть контент в режиме онлайн, подчеркнула пресс-служба.

Состязания популярны и среди жителей Казани, большинство билетов на соревнования проданы, сообщили организаторы. Повышенный интерес к «Играм Будущего» объясняется в том числе тем, что они отвечают запросам общества, которое, с одной стороны, стремится к цифровизации во всех сферах жизни, а с другой — уделяет внимание здоровому образу жизни и поддержанию хорошей физической формы, отметили также организаторы.

На виртуальном стадионе Игр каждый болельщик может разместить своего цифрового аватара, зрители могут общаться друг с другом, участвовать в голосованиях и поддерживать команды виртуальными «файерами», таким образом максимально погружаясь в атмосферу соревнования и реально, и виртуально, сказано в сообщении пресс-службы.

«Я очень рад стать участником и победителем этого турнира, потому что здесь невероятно высокий уровень как на виртуальном льду, так и на настоящем. По ощущениям не хуже чемпионата мира. А церемонию открытия можно сравнить с Олимпиадой. Она была круче, чем в 2014 году в Сочи! Если фиджитал-спорт продолжит развиваться, это будет очень здорово, особенно для нашего молодого поколения», — отметил победитель Игр в дисциплине «Лига Ставок фиджитал-хоккей» Дмитрий Мячев.

Участники соревнований из других стран в свою очередь отметили высокий уровень организации состязаний и подчеркнули, что им приятно приезжать в Россию.

«Всё здесь радостно: люди, природа и города. Но больше всего хотелось бы отметить погоду. Она нам нравится, во время снега играть в баскетбол приятно. На мой взгляд, «Игры Будущего» организованы на высшем уровне. Их можно сравнить с чемпионатами мира», — заявилигрок сербского «Партизана», чемпион мира по баскетболу среди молодежи Марко Чакаревич.

Как сообщало ИА Регнум ранее, президент России Владимир Путин 21 февраля в Казани дал старт «Играм будущего». Глава государства пожелал успехов участникам соревнований, которые будут проходить до 3 марта.

Выступая на церемонии открытия, президент назвал эти состязания даром России мировой спортивной семье. Закономерно, что идея объединить классический спорт и киберспорт зародилась именно в России, сказал Владимир Путин. Также он назвал «Игры будущего» свободными от двойных стандартов, политической конъюнктуры и любых видов дискриминации.