Москва, 26 февраля, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Молодежное сообщество «Вызов» будет сотрудничать с премией Христофора Леденцова. Соглашение было подписано между директором АНО «Премия Христофора Леденцова» Людмилой Линдблад и координатором молодежного сообщества «Вызов», доктором политических наук Валерией Родиной.

Пресс-служба сообщества «Вызов» Сообщество «Вызов» подписало соглашение с премией Христофора Леденцова

Премия Христофора Леденцова — единственная в России — оценивает заслуги в сфере практического применения научных разработок и наукоемких технологий. Для участников молодежного сообщества «Вызов» посещение премии — уникальная возможность познакомиться с выдающимися личностями, создать оригинальный контент для своих социальных сетей и применить полученные навыки медиапроизводства. Кроме того, в рамках совместной работы обе стороны смогут преумножить престиж сферы науки и отечественных инноваций среди молодежи.

«Молодежное сообщество «Вызов» совместно с премией Христофора Леденцова сможет осуществить еще больше полезных проектов, способных повысить статус молодых ученых и привлечь внимание к российским инновационным производствам. Это большой шаг в развитие научной отрасли, а также популяризации ее среди молодежи», — отметила Валерия Родина.

Стать участником молодежного сообщества «Вызов» может любой желающий гражданин РФ в возрасте от 18 до 35 лет независимо от региона проживания. Для этого необходимо иметь интерес и достижения в сфере науки, культуры или искусства и подать заявку на официальном сайте. После этого претенденты пройдут конкурсный отбор, по результатам которого смогут присоединиться к команде.