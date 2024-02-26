Вашингтон, 26 февраля, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Конфликт на Украине не случился бы, если бы экс-канцлер Германии Ангела Меркель прислушалась к бывшему президенту США Дональду Трампу. Об этом заявил американский дипломат Ричард Гренелл.

Jesco Denzel / DPA/TASS

«И сейчас при нём мы бы не оказались в такой ситуации», — цитирует бывшего посла США в Германии Frankfurter Allgemeine.

Ричард Гренелл также рассказал, что и Меркель, и нынешний глава Белого дома Джозеф Байден проявили слабость в международных делах. Также он призвал к поиску мирного плана по разрешению российско-украинского конфликта.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о планах Украины участвовать в саммите по так называемой «формуле мира», по итогам которого составят документ, который предложат России.

Впервые Зеленский заявил о «формуле мира» на саммите G20 в Индонезии в ноябре 2022 года. Предложение состоит из 10 пунктов. Одно из требований к России — отступление на границы 1991 года. Киев также требует прекращения боевых действий.

Глава МИД России Сергей Лавров в сентябре 2023 года назвал эту «формулу» абсолютно нереализуемой. Он отметил, что это всем понятно. Дипломат также заявил, что Зеленский и руководящие им Вашингтон, Лондон и Брюссель, отказываются обсуждать какие-либо другие договорённости.

В Государственной думе России указали на то, что за проведение переговоров по урегулированию украинского конфликта отвечает не глава киевского режима Владимир Зеленский, а лидеры западных стран. Об этом Депутат ГД Алексей Чепа сообщил, комментируя заявление главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса о существовании десятка мирных планов по решению украинской проблемы и что некоторые из них засекречены. Российский парламентарий напомнил, что на Украине переговоры с РФ запрещены законодательно.