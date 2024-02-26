Санкт-Петербург, 26 февраля, 2024, 17:50 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге обнаружили тела двух крымчан в съёмной квартире. Об этом 26 февраля сообщил портал 78.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что собственница квартиры на улице Маршала Блюхера решила проверить арендаторов, которые перестали выходить на связь. Зайдя в помещение, она нашла их мёртвыми, и сразу вызвала полицейских.

Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили следов насильственной смерти на телах погибших. При этом в помещении были найдены пакет с частицами белого порошка, банковская карта и свёрнутая купюра.

Тела погибших отправили в морг. В качестве причины смерти установлено острое отравление неустановленным веществом.

Отмечается, что молодой человек и девушка были безработными, раньше они жили в Крыму. При этом молодой человек имел судимость.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года в Астрахани 24 человека были госпитализированы с отравлением метадоном. По предварительной информации, все они употребляли наркотик из одной партии. В результате отравления скончались четыре человека. Девять человек были выписаны из больницы.

Правоохранители задержали троих граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, их подозревают в сбыте наркотических средств. Они были задержаны в Ставропольском крае и этапированы в Астрахань. Возбуждено уголовное дело. Двое из троих задержанных дали признательные показания. Им грозит до 15 лет лишения свободы.