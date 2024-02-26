Копенгаген, 26 февраля, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Датские власти прекращают расследование терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в связи с тем, что они, как и политические элиты других европейских стран, не решаются бросить вызов США. Ведь именно американские спецслужбы, вероятнее всего, стоят за подрывом, заявил ИА Регнум ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финуниверситета при правительстве России Станислав Митрахович.

Jens Büttner/dpa/picture-alliance/ТАСС

Он отметил, что европейские элиты сейчас неспособны выйти из-под влияния США, а властям Дании пришлось бы высказаться против действующей администрации Белого дома., если бы они действительно хотели разобраться, кто виновен в диверсии на трубопроводах. Взорвать «Северные потоки» без американской помощи было невозможно, подчеркнул специалист.

«Европейская политическая элита очень слабенькая, она не готова к такому риску, — считает эксперт. — Не приходится рассчитывать, что датские, немецкие, шведские, какие-то ещё европейские элиты признают, что взорвали ЦРУшники».

Чтобы европейские политики оказались готовы к такому решительному шагу, в Европе должны произойти масштабные экономические и политические изменения, но они маловероятны как минимум в ближайшей перспективе.

Обвинить Россию в Европе тоже не могут, уточнил Митрахович. Даже сфабриковать ложные доказательства против России европейские чиновники не смогли.

«Никто из них не говорит, что взорвала Россия, хотя такая версия присутствовала на уровне СМИ. Но они поняли, что это совсем уже курам на смех, и отказались от обвинений в адрес России», — укзал эксперт.

Ещё одной версией в западных СМИ был «украинский след», напомнил Митрахович. Причём делались попытки обвинить не официальные власти Украины, тесно связанные, в свою очередь, с элитами Запада, а неких действовавших самостоятельно украинских боевиков. При этом утверждалось, что финансировали эту «группировку» олигархи, не связанные с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

«Говорилось, что кто-то без профессиональных аквалангистов, без специального оборудования нанял какую-то лодку, что, опять же, выглядит абсолютно смехотворно», — заметил эксперт.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли в сентябре 2022 года в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Президент России Владимир Путин указывал на заинтересованность в этих подрывах США. Вашингтон не только официально грозился не допустить запуска СП-2, но и в итоге за счёт теракта расширил перспективы сбыта американского сжиженного природного газа в Европе.

Власти Дании заявили 26 февраля, что остановили расследование терактов. Датские правоохранители пожтвердили, что взрывы на газопроводах стали следствием умышленной диверсии, но оснований подозревать причастность к ней подданных Дании якобы нет. Ранее по схожей схеме объяснила остановку своего расследования прокуратура Швеции.

В свою очередь, в России остро раскритиковали ситуацию с расследованием. Так, пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песковотметил, что она близка к абсурдной. Он заверил, что российские власти будут внимательно следить за развитием событий.

В Германии после заявления датских властей заверили, что Берлин по-прежнему заинтересован в расследовании диверсий. При этом российскую сторону к расследованию не допускают.