Москва, 26 февраля, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова попросила своего украинского коллегу Дмитрия Лубинца помочь 24 раненым бойцам вернуться домой из плена ВСУ. Об этом Москалькова сообщила 26 февраля в Telegram-канале.

Максим Блинов/РИА Новости Татьяна Москалькова

«Обратилась к уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Д. В. Лубинцу с просьбой оказать содействие в репатриации 24 раненных российских военнослужащих, находящихся в плену на территории Украины», — говорится в сообщении.

Омбудсмен добавила, что ждёт ответа от украинской стороны.

Как сообщало ИА Регнум, 8 февраля Россия и Украина обменялись пленными бойцами по схеме «100 на 100». Посредником в обмене выступили Объединённые Арабские Эмираты.

В начале января с украинской территории вернулись 248 российских военных. Москалькова уточнила, что 75 военнослужащих Украина вернула без обмена.

В ноябре 2023 года Москалькова посетила 119 украинских военных, находящихся в плену на территории России. Лубинец в соответствии с договорённостью посетил 119 российских военнослужащих, находящихся в украинском плену.