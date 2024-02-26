Медик из Новой Зеландии сообщила о тяжёлой ситуации с ранеными бойцами ВСУ
Веллингтон, 26 февраля, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Приехавшая из Новой Зеландии служить по контракту в рядах Вооружённых сил Украины медик из-за ситуации с ранеными бойцами ВСУ вынуждена иногда молиться об их смерти, так как не может облегчить их страдания. Об этом она сообщила на условиях анонимности новозеландскому радио RNZ.
По её словам, раненых иногда не могут вывезти с линии фронта, из-за чего они в течении двух или четырёх дней медленно умирают, так как приходится иметь дело с серьёзными травмами и ампутациями.
«Я просто молюсь о том, чтобы они умерли, потому что мы не можем ничего поделать», — пояснила медик.
Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 25 февраля заявил, что потери ВСУ с начала СВО составили 31 тыс. военных. Он отметил, что также есть данные по раненым и пропавшим без вести, но он не называет их по разным причинам.
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что заявление Зеленского является враньём и все украинцы, особенно военные, понимают, что он занижает реальные данные. По её словам, Зеленскому выгодно занижать потери, чтобы получать от Запада больше денег на содержание и вывозить их за границу.
Вместе с тем глава Херсонской области Владимир Сальдо также назвал выступление главы киевского режима ложью и отметил, что Зеленскому в целом наплевать на простых людей, которых Киев использует в собственных целях. По его словам, каждая речь Зеленского ориентирована на западных кураторов.
Более того, глава Минобороны России Сергей Шойгу в январе сообщил, что украинские войска только в 2023 году потеряли более 215 тыс. военных. В феврале он доложил, что в течение января потери ВСУ составили 23 тыс. человек.