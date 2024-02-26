Веллингтон, 26 февраля, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Приехавшая из Новой Зеландии служить по контракту в рядах Вооружённых сил Украины медик из-за ситуации с ранеными бойцами ВСУ вынуждена иногда молиться об их смерти, так как не может облегчить их страдания. Об этом она сообщила на условиях анонимности новозеландскому радио RNZ.

Rick Mave/Global Look Press

По её словам, раненых иногда не могут вывезти с линии фронта, из-за чего они в течении двух или четырёх дней медленно умирают, так как приходится иметь дело с серьёзными травмами и ампутациями.

«Я просто молюсь о том, чтобы они умерли, потому что мы не можем ничего поделать», — пояснила медик.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 25 февраля заявил, что потери ВСУ с начала СВО составили 31 тыс. военных. Он отметил, что также есть данные по раненым и пропавшим без вести, но он не называет их по разным причинам.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что заявление Зеленского является враньём и все украинцы, особенно военные, понимают, что он занижает реальные данные. По её словам, Зеленскому выгодно занижать потери, чтобы получать от Запада больше денег на содержание и вывозить их за границу.

Вместе с тем глава Херсонской области Владимир Сальдо также назвал выступление главы киевского режима ложью и отметил, что Зеленскому в целом наплевать на простых людей, которых Киев использует в собственных целях. По его словам, каждая речь Зеленского ориентирована на западных кураторов.

Более того, глава Минобороны России Сергей Шойгу в январе сообщил, что украинские войска только в 2023 году потеряли более 215 тыс. военных. В феврале он доложил, что в течение января потери ВСУ составили 23 тыс. человек.