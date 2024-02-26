Киев, 26 февраля, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Гражданам Украины венгерского происхождения, проживающим в Закарпатской области, начали приходить сообщения с угрозами и призывами убираться из страны. Об этом 26 февраля сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram-канале.

Global Look Press

«В Закарпатье украинцам венгерского происхождения разослали сообщения с угрозами. Текст содержит угрозы именно в адрес венгров с призывами убираться с Украины», — говорится в сообщении.

По информации телеканала, сообщения с угрозами поступают с номеров от мобильных операторов Казахстана, Киргизии, Боснии и Герцеговины. Предполагается, что их рассылают украинские националисты с целью спровоцировать межэтническую рознь.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой офиса Зеленского Андреем Ермаком в Ужгороде призвал Киев восстановить права закарпатских венгров, существовавшие до 2015 года. По его словам, Венгрия не требует от Украины каких-то новых прав для венгерского меньшинства, но считает, что его права должны быть полностью восстановлены.

Ранее лидер венгерской партии «Наша родина» Ласло Тороцкаи заявил, что Венгрия будет претендовать на Закарпатскую область в случае распада Украины. При этом он подчеркнул, что путём к завершению конфликта на Украине станут прекращение огня и переговоры.