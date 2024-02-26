Москва, 26 февраля, 2024, 17:27 — ИА Регнум. О пожизненном сроке своему сын актёру Кириллу Канахину (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) его мать узнала от журналистов. Женщина рассказала ИА Регнум, что не следит за новостями про сына.

Соцсети Кирилл Канахин

«Я ничего не слышала о пожизненном сроке. Не слежу за новостями», — сказала 83-летняя Валентина Павловна.

26 февраля стало известно, что прокурор запросил Канахину пожизненное лишение свободы. Его признали виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). В случае задержания он проведёт срок в колонии особого режима.

По данным следствия, осуждённый находится на территории, контролируемой киевским режимом. В обвинительном заключении сказано, что Канахин является сторонником праворадикальных националистических взглядов, основанных на русофобии и идее украинского национализма. В августе 2022 года он вступил в ряды так называемого «Русского добровольческого корпуса» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и участвовал в нападениях на мирных жителей и военнослужащих ВС РФ в Брянской, Белгородской и Херсонской областях.

Боевики «РДК» в марте 2023 года проникли на территорию Брянской области и напали на мирных жителей. Два человека были ими убиты, ещё двое, в том числе десятилетний мальчик, получили ранения.