Авдеевка, ДНР, 26 февраля, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Первый танк Abrams, задействованный Вооружёнными силами Украины (ВСУ) в зоне спецоперации, уничтожен в районе Авдеевки, сообщил 26 февраля советник главы ДНР Ян Гагин.

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«Наши военные сообщили о уничтожении первого Abrams в районе Авдеевки. Возможно, это та машина, которую показывали ВСУ в пропагандистском ролике, до освобождения Авдеевки. На тот момент машину берегли и на линию боевого соприкосновения не выводили», — сказал он «РИА Новости».

Советник Пушилина добавил, что любая иностранная техника уязвима и новые поставки оружия Киеву пойдут на переплавку и восстановление городов Донбасса.

Как передавало ИА Регнум, ранее журналист Владимир Соловьёв сообщил, что на авдеевском направлении ВС России подбили американский танк M1 Abrams. Минобороны РФ на данный момент не подтверждало данную информацию.

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Украинское телевидение 4 февраля выпустило сюжет о боевых действиях у Авдеевки, в котором промелькнул американский танк Abrams. Отмечалось, что он принадлежит 47-й отдельной механизированной бригаде украинской армии.

Сообщалось, что ранее эти танки, прибывшие на Украину ещё осенью 2023 года, нигде не использовались, кроме полигонов для подготовки военнослужащих ВСУ.

Журналист издания Forbes Дэвид Экс ранее писал, что с момента поставок Киеву танков Abrams их никто толком не видел, при этом и другие танки либо разбиты, либо находятся на ремонте. Всего американцы обещали поставить ВСУ 31 танк, и, по словам автора, «неясно, что Украина с ними делает».

7 января в Сети появились видеокадры с переданным Украине Abrams, предположительно, в зоне проведения спецоперации. Где именно были сделаны кадры, не уточнялось. На них видно, как боевая машина выезжает из леса по колее из грязи, а на танке сидят, предположительно, бойцы ВСУ.