Казань, 26 февраля, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Пожизненный срок заключения следует назначить жителю Казани Радику Тагирову, обвиняемому в убийстве 31 пожилой женщины в 15 российских городах. Об этом государственный обвинитель заявила 26 февраля на заседании в Верховном суде Татарстана.

Максим Богодвид/РИА Новости

Прокурор подчеркнула, что такое наказание соразмерно совершённым преступлениям, оно будет отвечать принципам справедливости.

«Окончательно назначить Тагирову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — приводит ТАСС слова гособвинителя.

Помимо 31 убийства Тагирову инкриминируют три покушения на убийство и более 30 разбойных нападений на пожилых женщин. По версии следствия, на своих жертв «поволжский маньяк» нападал с марта 2011 года по октябрь 2012-го в Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске, Москве и других городах.

Как сообщало ИА Регнум, злоумышленник, выдавая себя за работника коммунальной службы, проникал в квартиры одиноких пожилых женщин. Он нападал на них, бил и душил, после чего похищал из квартир деньги. Задержали Тагирова в декабре 2020 года.