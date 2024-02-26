Москва, 26 февраля, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом пообещал не затягивать с поездкой в Турцию, заявил Эрдоган 26 февраля.

Necati Savas / EPA / ТАСС

Визит главы российского государства состоится не в самое ближайшее время, отметил президент Турции.

«В самой обозримой перспективе такой визит не обсуждается. Но он (Владимир Путин — Прим. ред.) сказал мне, что не будет затягивать с этой поездкой», — заявил Эрдоган журналистам.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 26 февраля Путин и Эрдоган провели телефонный разговор. Президент России поздравил турецкого лидера с 70-летием и поблагодарил его за вклад в развитие отношений двух стран, проинформировали в канцелярии Эрдогана.

Визит Путина в Турцию состоится уже после президентских выборов в России, сейчас у главы государства напряжённый график работы, отметил 26 февраля в разговоре с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее он сообщал, что дата визита Путина в Турцию будет объявлена своевременно. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отмечал, что президенты России и Турции обсудят газовый вопрос, сотрудничество в энергетике, ситуацию в Сирии и секторе Газа, и, кроме того, так называемый зерновой коридор. Песков также указывал, что Путин и Эрдоган обсудят тему Украины, вопросы расчётов между Россией и Турцией, договорённости об учреждении российско-турецкого банка и дорожную карту создания газового хаба.