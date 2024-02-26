Варшава, 26 февраля, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время совместной пресс-конференции с польским премьер-министром Дональдом Туском в Варшаве, которую транслировал телеканал CPAC, оговорился, заявив, что его страна делает все возможное для победы России в спецоперации на Украине.

Fot. Tedi/Newspix. Pl/Global Look Press Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Так, отвечая на вопрос журналиста о последствиях задержек в поставках помощи Украине, Трюдо отметил, что Канада делает всё возможное, потому что знает, что Россия должна победить в конфликте на Украине.

Премьер Канады сразу же заметил оговорку и поправил себя, уточнив, что имел в виду победу Киева.

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Как передавало ИА Регнум, Трюдо был в составе делегации стран G7, посетивших Киев 24 февраля. Кроме него в украинской столице в этот день побывали премьер-министр председательствующей в «Большой семёрке» Италии Джорджа Мелони, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и экс-глава правительства Великобритании Борис Джонсон.

В украинской столице Мелони как председатель G7 провела первое в этом году заседание с лидерами объединения. По итогам встречи с Мелони глава Украины Владимир Зеленский объявил о подписании соглашения о безопасности между Украиной и Италией. Аналогичные соглашения Украина уже подписала с Францией, Германией, Великобританией, Данией и Канадой.

Также лидеры стран «Группы семи» обязались поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо и призвали Россию немедленно вывести свои войска с территории Украины.