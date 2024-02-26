Москва, 26 февраля, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Боевой самолёт шестого поколения может появиться в России к 2050 году, сейчас военные и эксперты обсуждают его концепцию, сообщил 26 февраля научный руководитель Государственного научно-исследовательского института авиационных систем, академик РАН Евгений Федосов.

Нина Падалко/РИА Новости

«В настоящее время мы размышляем над концепцией самолёта шестого поколения, ведём поисковые исследования, обмениваемся мнениями с военными специалистами. Такой самолёт должен появиться где-то к 2050 году, но уже сейчас нужно понимать, какими станут вооружённые конфликты будущего», — отметил Федосов в своей колонке для ТАСС.

Эксперт также выразил мнение, что при разработке нового самолёта не следует идти «по логике усложнения», поскольку при таком подходе самолёты становятся крупнее, тяжелей и, следовательно, дороже.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года сообщалось, что для российского многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57 разработали мини-беспилотники, которые он будет нести на борту. Планируется, что истребитель будет запускать сразу несколько дронов и осуществлять управление всей этой группой беспилотников. БПЛА, в первую очередь ударные, будут предназначены для прорыва противовоздушной обороны противника за счёт перегрузки её информационных каналов, отмечалось в сообщении.

В октябре 2023 года сообщалось, что для Су-57 создали крылатую ракету большой дальности внутрифюзеляжного размещения. Дальность поражения новой ракеты, которая имеет меньшие размеры, сопоставима с ракетами, применяемыми на стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160.