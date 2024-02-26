Москва, 26 февраля, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Российские бойцы под командованием гвардии старшего лейтенанта Василия Башкова эвакуировали тяжелораненого сослуживца под огнём противника. Они смогли обмануть украинский беспилотник и спаслись, рассказал Башков на видео, опубликованном 26 февраля в Telegram-канале Минобороны РФ.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Квадрокоптер, по его словам, завис над бойцами, которые тащили раненого в тыл. Он был бледен, так как потерял много крови. Бойцы поняли, что смысла бежать нет, положили раненого на землю и легли рядом с ним. Выстрелы становились всё ближе, после одного из них бойцов откинуло взрывной волной.

«Но при этом никто не разбежался, все остались рядом с раненым. Вот это у меня, конечно, вызвало всплеск эмоций, и гордость за своих бойцов в пять раз возросла», — рассказал Башков.

Вражеский дрон принял бойцов за убитых и улетел. Группа отключила рации, чтобы не развеять это заблуждение противника, и продолжила перемещение. В результате раненый был спасён — его погрузили в машину и увезли. Чуть позже то место, где лежали бойцы, «в щепки разнесло», добавил старший лейтенант.

Башкова наградили медалью Суворова за спасение тяжелораненого бойца. В зону СВО он ушёл добровольцем, дома военного ждут двое детей.

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Как сообщало ИА Регнум, рядовой ВС России Илимдар Сеитхалилов за десять дней эвакуировал с поля боя на автомобиле около 100 раненых солдат. Всё это время военный почти не спал и не отдыхал. Сеитхалилов также обеспечивал ротацию штурмовых групп и подвоз боеприпасов к позициям российских войск, благодаря его работе подразделения оперативно получили несколько тонн снарядов.