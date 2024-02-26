Екатеринбург, 26 февраля, 2024, 16:42 — ИА Регнум. В Екатеринбурге предприниматели, которые арендуют торговые площади в ТЦ «Пекин» на «Таганском ряду» не отдали наряду полиции свою коллегу, которую хотели увезти в отдел. Об этом сообщает URA.RU.

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«Полицейские проверяли документы у тех, кто общался с журналистами. Хотели увезти в отдел одну из женщин, одну из самых активных, но толпа собралась, не отдала её. Сказали, если её заберете, то и всех нас забирайте. И отстояли. В итоге полиция ушла ни с чем», — поделилась свидетельница инцидента с изданием.

В материале говорится, что утром 26 февраля сотрудники торгового центра «Пекин» и рынка «Таганский ряд» отказались открывать свои точки в знак протеста против увеличившейся стоимости аренды помещений. Издание отмечает, в администрации торгового центра объяснили — рост цен зависит от размера коммунальных услуг. Несмотря на то, что заявлений в полицию на протестующих не поступало, правоохранители решили проверить, что происходит на рынке.

По сообщениям региональных СМИ, торговцы начали забастовку после роста аренды помещений на 20%. Они заявили, что из-за таких тарифов начнут работать в убыток.