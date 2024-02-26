* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 26 февраля, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Тема выдачи тела Алексея Навального (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) его семье не является прерогативой Кремля, а абсурдные заявления о якобы имеющем место «давлении» на мать блогера идут исключительно от его сторонников, заявил журналистам 26 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Павел Бедняков/РИА Новости Алексей Навальный (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму)

Все процессы, связанные с выдачей тела, ведутся профильными службами в соответствие с принятыми правилами, Кремль не имеет к этому отношения, отметил пресс-секретарь.

«Кремль не имеет к этому никакого отношения, соответственно, Кремль не может оказывать давление. Это очередное совершенно абсурдное заявление сторонников, они, по-моему, все находятся в розыске, так или иначе, практически все находятся за границей. Поэтому соответствующим образом нужно относиться и к их заявлениям», — сказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, 16 февраля управление ФСИН в Ямало-Ненецком автономном округе сообщило о смерти Навального, отбывавшего наказание в колонии № 3 «Полярный волк». Навальный почувствовал себя плохо после прогулки, потерял сознание, ему незамедлительно вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики провели реанимационные мероприятия, но это не помогло. Врачи констатировали смерть.

Позже источник «Известий» сообщил, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. В колонию, где скончался Навальный, направили специальную комиссию из числа руководителей и сотрудников оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата ФСИН России. Следственный комитет России проводит проверку по факту смерти заключённого.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее назвала саморазоблачительной реакцию руководителей западных стран на смерть Навального. Она отметила, что свои абсолютно одинаковые «выводы» западные политики сделали сразу после поступления сообщений о смерти Навального, когда судмедэкспертиза ещё не была проведена.

В марте 2022 года Лефортовский районный суд Москвы приговорил Навального к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинениям в мошенничестве в особо крупном размере и неуважении к суду. В августе 2023 года Московский городской суд приговорил его ещё к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по обвинениям в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и призывах к экстремизму.