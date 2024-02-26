Москва, 26 февраля, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Отец лётчика-перебежчика Максима Кузьминова заявил, что ему больше жалко экипаж вертолёта Ми-8, который погиб от рук ВСУ, чем собственного сына. Об этом 26 февраля сообщил телеканал RT.

Кадр из видео Максим Кузьминов

«Как Иуда поступил… Нигде предателя ни одна сторона не уважала. Предатель есть предатель», — сказал он.

По его словам, те, с кем его сын служил, видели в нём сослуживца, но тот разменялся по мелочи, предав Родину и близких.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля 2024 года испанская газета ABC проинформировала о том, что 13 февраля в Вильяхойосе, предположительно, обнаружили тело Кузьминова. На трупе имелись раны от пуль. Он лежал на пандусе гаража. Представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил факт смерти Кузьминова.

Власти Испании также подтвердили факт смерти перебежчика. При этом они засекретили расследование дела об убийстве.

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал Кузьминова предателем и преступником. Он подчеркнул, что перебежчик превратился в морального трупа, ещё когда планировал угон вертолёта Ми-8 на Украину.

В августе 2023 года стало известно, что Кузьминов угнал в Харьковскую область Ми-8. ФСБ России возбудило уголовное дело о государственной измене. Сам Кузьминов утверждал, что за измену Родине ему передали $500 тыс. (48,7 млн рублей). Штурмана вертолёта Хушбахта Турсунова и борттехника Никиту Кирьянова, которые не знали о планах Кузьминова, расстреляли после приземления на украинской территории.