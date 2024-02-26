Париж, 26 февраля, 2024, 15:52 — ИА Регнум. Украина обсуждает с Францией возможность передачи ВСУ истребителей Mirage, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский французскому телеканалу LCI.

Gianluca Vannicelli\Zuma\TASS

«Да, мы говорим об истребителях», — ответил Зеленский на вопрос телеведущего, думает ли он, что Франция поставит Киеву истребители Mirage.

Как передавало ИА Регнум, ранее начальник ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заявил 16 февраля, что ВСУ рассчитывают на поставки Францией истребителей Mirage 2000.

Комментируя это заявление, спикер командования ВВС Украины Юрий Игнат отметил, что украинские ВВС не смогут одновременно содержать и обслуживать западные самолёты разных типов. В связи с этим планируется сосредоточиться на американских истребителях F-16, отметил Игнат, назвав их целью номер один.

Ранее он уже заявлял, что ВСУ не нужны эти французские самолёты, поскольку они устарели и стали бы лёгкой мишенью для средств ПВО ВС России. Он отметил, что у Парижа есть более современные модели, которые Киев не отказался бы получить.

Mirage 2000 — многоцелевой истребитель четвёртого поколения. Его разработали в 1970-х и приняли на вооружение во Франции в 1984 году. Производство этих самолётов прекратили в 2007 году.

Киев давно настаивает на том, чтобы на Украину поставили американские истребители F-16. В августе 2023 года Нидерланды сообщили, что готовы передать Киеву 42 самолёта, Дания — 19. При этом F-16, как и Mirage 2000, является истребителем четвёртого поколения. Американский самолёт состоит на вооружении в США с 1974 года.

6 января 2024 года стало известно, что первая поставка Данией истребителей F-16 на Украину задерживается примерно на полгода. Изначально отправка военных самолётов планировалась на новогодние праздники. В Дании объяснили перенос сроков тем, что украинские военные ещё не готовы к использованию истребителей на фронте. Более подробных причин в датском военном ведомстве не назвали.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что в случае передачи Украине военных истребителей странами НАТО эти самолёты станут законной целью для ВС РФ. Кроме того, по мнению Захаровой, поставки F-16 только усугубят риски прямого военного столкновения между Россией и НАТО.