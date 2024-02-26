Киев, 26 февраля, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Украина продолжит терять людей и территории, если ей не помогут США. Об этом лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу NBC.

Mauricio Campino/Global Look Press

«Мы потеряем много людей, территории», — ответил Зеленский на вопрос журналиста о том, что случится с Украиной без помощи со стороны Вашингтона.

Он выразил надежду, что США действительно хотят победы Украины, а не ослабления России за счёт конфликта. Зеленский также отметил, что надеется на сохранение позиции Вашингтона относительно Киева в случае, если к власти в США вернётся бывший президент Дональд Трамп.

Как сообщало ИА Регнум, Белый дом призывает конгрессменов к скорейшему утверждению законопроекта о выделении более чем $60 млрд на помощь союзникам, включая Украину. Ранее инициативу утвердил Сенат, где большинство принадлежит демократам.