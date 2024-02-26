Братислава, 26 февраля, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Руководители ряда стран ЕС и НАТО рассматривают возможность отправки своих военнослужащих на Украину на основе «двусторонних договорённостей» с киевским режимом, заявил 26 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Как передавало ИА Регнум ранее, в январе 2023 года Мэтью Брайза, бывший директор по делам Европы и Евразии в Совете нацбезопасности США и бывший советник главы Госдепа, заявил, что некоторые страны — члены НАТО могут отправить на Украину свои войска, но не под эгидой альянса.

17 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что западные страны с целью избежания конфликта между Россией и НАТО не будут отправлять своих военных участвовать в конфликте на Украину. При этом западные страны намерены продолжить поставки Киеву оружия и обучение военнослужащих ВСУ, отмечал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Фицо ранее отмечал, что руководители западных стран движутся к худшему из возможных решении в отношении конфликта на Украине. Он не уточнил, какое именно решение имеет в виду, но добавил, что сделает всё возможное для избежания участия словацких военнослужащих в конфликте на Украине.

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