Москва, 26 февраля, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Россияне в 2023 году купили на 29% больше тонометров, чем годом ранее. Об этом сообщил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Elena Mayorova/Global Look Press

Он пояснил, что жители страны купили онлайн 2,2 млн приборов, а годом ранее — 890 тыс. штук. Объём продаж в этом сегменте составил 3 млрд рублей, уточнил Беспалов.

Директор по развитию отметил, что в розницу продали аппаратов для измерения артериального давления почти на 12 млрд рублей, что на 1 млрд больше, чем в 2022 году.

По словам Беспалова, динамику в офлайне обеспечили исключительно регионы России.

«Лидируют Северный Кавказ и Дальний Восток. Там продажи выросли на 6,6% и 6,7% соответственно», — рассказал он «Известиям».

При этом основной рост спроса на тонометры эксперт связал с онлайн-сегментом.

«Появились «уникальные» предложения — небрендированная продукция по низким ценам. Китайские приборы продаются в интернете не за 1,5–2,5 тыс. рублей, а всего за 500–800 рублей», — отметил он.

Издание добавляет, что специалисты называют несколько причин роста спроса на аппараты для измерения артериального давления. Среди них они называют увеличение доли пожилых людей, рост заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями, увеличение заботы населения о своем здоровье, перенесенную коронавирусную инфекцию, а также погодные условия.

Как сообщало ИА Регнум, российские медики получили возможность определять группу крови дистанционно. Программу для этого разработали учёные из Первого МГМУ имени И. М. Сеченова. В ней любой медработник через приложение на смартфоне может отправить фотографию анализа крови, смешанной с реактивом, в программу, которая подготовит предварительное заключение о группе крови пациента. Его врач лабораторной диагностики сможет подтвердить дистанционно. Новое приложение станет доступным для медицины через два года. С помощью любого смартфона фельдшеры, медсёстры и врачи смогут пользоваться созданным на базе искусственного интеллекта ПО.