Москва, 26 февраля, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Обсуждать «мирный план» главы киевского режима Владимира Зеленского без участия России несерьёзно и смехотворно, сообщил 26 февраля на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Корсун ИА Регнум

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, были ли какие-то контакты на эту тему и знает ли глава государства Владимир Путин об инициативе Зеленского.

«Нет, никаких контактов на этот счёт не было. Там, насколько мы понимаем, речь идёт об этом странном формате женевском — конференция по обсуждению мирного плана Зеленского», — ответил Песков.

По его словам, в Кремле неоднократно говорили, что этот формат, по меньшей мере, странный, поскольку обсуждать какие-либо мирные планы без участия России несерьёзно и смехотворно.

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября 2022 год Зеленский обнародовал так называемую «формулу мира» из десяти пунктов на саммите G20 в Индонезии. Одно из требований Киева — восстановление территориальной целостности Украины, также он потребовал прекращения боевых действий.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, реализовать эту «формулу» невозможно. В конце ноября 2023 года на 78-й сессии Генассамблеи ООН он указал на то, что кураторы Киева настойчиво продвигают её как единственно возможную.

Швейцарский министр иностранных дел Иньяцио Кассис 24 февраля заявил, что есть порядка десяти мирных планов по урегулированию ситуации на Украине, часть из них не разглашают. Он отметил, что к лету планируют провести в Швейцарии «мирную конференцию» по Украине. Об этом саммите просил Киев. По словам Кассиса, украинскую проблему невозможно решить без участия России.

На следующий день руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак на конференции «Украина. Год 2024» заявил, что представителей России могут пригласить участвовать во втором саммите по так называемой «формуле мира». Он уточнил, что на первый саммит российских представителей не пригласят.