Москва, 26 февраля, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Актёр Московского театра юного зрителя Павел Поймалов скончался на 58-м году жизни, сообщила 26 февраля пресс-служба театра.

Кадр из к/a «Чудотворец». Россия. 2014 Павел Поймалов

«Умер артист Павел Поймалов. О дне прощания сообщим дополнительно», — сказано в сообщении.

Причины смерти актёра не указываются.

Поймалов родился в 1966 году в Кизляре. Он окончил театральное училище в Горьком (Нижнем Новгороде), а также режиссёрский факультет института театрального искусства (ГИТИС).

В 1992 году Поймалова зачислили в труппу московского ТЮЗа. В числе постановок, в которых он принимал участие, — «С любимыми не расставайтесь», «Волк и семеро козлят», «Собачье сердце», «Жак Оффенбах, любовь и тру-ля-ля», «Романтики», «Маугли», «Буратино в стране дураков».

Также Поймалов сыграл несколько ролей в кино и сериалах, в том числе в фильме «Страна глухих», сериалах «Каменская», «Дальнобойщики-2», «Гражданин начальник».

В 2001 году он стал лауреатом Каннского фестиваля в номинации «Лучший актёрский ансамбль» за роль в фильме Павла Лунгина «Свадьба». Также Поймалов был обладателем премии Станиславского за роль в спектакле «Трамвай «Желание». За вклад в развитие отечественной культуры и искусства ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств России.