Москва, 26 февраля, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Москвичи смогут принять участие в тестовом голосовании перед президентскими выборами 2 марта. Об этом говорится на сайте правительства Москвы.

Павел Бедняков/РИА Новости

Отмечается, что в ходе голосования гражданам будет предложено ответить на вопрос «Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?».

Тестовое голосование пройдёт с 10:00 до 14:00 на участках, а также в онлайн-формате на странице электронного голосования в Москве. Проголосовать смогут граждане старше 18 лет. Для тех, кто захочет сделать выбор дистанционным образом, понадобится полная учётная запись на сайте mos.ru.

«Во время теста разработчики проверят, что все компоненты системы электронного голосования работают корректно. На некоторых участках проведут стресс-тесты и убедятся, что сотрудники и оборудование готовы к экстренным ситуациям», — отметили в мэрии Москвы.

Как отметили в пресс-службе правительства Москвы, граждане, выбравшие электронный формат, смогут стать участниками розыгрыша программы «Миллион призов».

Как передавало ИА Регнум, 24 февраля Минцифры сообщило, что более трёх миллионов россиян подали через «Госуслуги» заявки на участие в дистанционном электронном голосовании.

Отмечалось, что лидерами по активности стали Московская и Ростовская области, Алтайский край, Чувашия и Свердловская область.

В министерстве напомнили, что заявки на удалённое участие в голосовании принимают до 23:59 мск 11 марта. На предстоящих президентских выборах ДЭГ будет доступно в 28 регионах.

В свою очередь, председатель Центризбиркома России Элла Памфилова 21 февраля сообщила, что на тот момент заявки на участие в президентских выборах в электронном формате подали 2,75 млн граждан. Кроме того, 1,25 млн человек подали заявление на использование сервиса «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать по месту проживания.

Сопредседатель координационного совета при Общественной палате по общественному контролю за голосованием, председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов призвал кандидатов в президенты подготовить цифровых наблюдателей, которые будут следить за ходом ДЭГ. Он подчеркнул, что предложенные формы контроля позволят убедиться в том, что дистанционное голосование проходит открыто и исключает возможность «вбросов».

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Выборы российского президента впервые проведут в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. ЦИК зарегистрировал четырёх кандидатов: Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. В поддержку Путина в качестве кандидата собрали более 3 млн подписей, что в 10 раз больше, чем необходимо по закону.