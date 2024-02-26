Москва, 26 февраля, 2024, 14:37 — ИА Регнум. В оркестре столичного главка МЧС разразился скандал: сразу двоих его сотрудников задержали в рамках уголовного дела, возбуждённого по статье «Мошенничество». По данным следствия, оба могут быть причастны к афере с квартирой, ущерб от которой составил несколько миллионов рублей.

Григорий Сысоев/РИА Новости

Как сообщил ИА Регнум информированный источник, история началась ещё в январе этого года. Тогда в полицию обратилась жительница Химок, ставшая жертвой мошенников. Преступники путём махинаций завладели квартирой женщины.

Целый месяц потребовался следователям, чтобы разобраться в произошедшем.

«В середине февраля было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, — рассказал источник ИА Регнум. — На прошлой неделе перед праздниками прошли задержания».

По данным нашего собеседника, задержаны трое предполагаемых преступников. Двое из них оказались сотрудниками МЧС, причём не простыми пожарными, а музыкантами. Один из задержанных — 39-летний заместитель руководителя оркестра ГУ МЧС по Москве, старший лейтенант Игорь Федотов. Второй — пожарный музыкант, саксофонист, 37-летний прапорщик Вячеслав Худяков. Кроме того, с ними по этому же уголовному делу проходит 43-летний уроженец Калмыкии.

Всем задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.

В декабре прошлого года ИА Регнум писало, что в Москве задержали на тот момент начальника Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы (ЦТУ ФТС). Мужчина стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.