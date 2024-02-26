Захарова прокомментировала слова Кэмерона об «ошибке» Путина
Захарова: слова Кэмерона об «ошибке» Путина — стремление доказать недоказуемое
Москва, 26 февраля, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова британского премьер-министра Дэвида Кэмерона, заявившего, что Запад должен доказать президенту России Владимиру Путину, что ему якобы не удастся победить Украину.
«Жаль, он не признался, что натовская задача «стратегического поражения России» провалилась. Что касается стремления «доказать недоказуемое» — это monkey business, любимое занятие английской бюрократии», — написала Захарова в Telegram-канале.
Как ранее сообщало ИА Регнум, Кэмерон заявил, что Запад должен доказать Путину, что ему «не удастся победить Украину». По его словам, через два года после начала спецоперации Россия верит в свою победу, и задача Запада заключается в том, что бы доказать, что Путин якобы ошибается.
Российский лидер не раз заявлял, что уверен в достижении всех целей специальной военной операции на Украине. В частности, 26 января на встрече со студентами — участниками СВО Путин подчеркнул, что Россия, без сомнения, реализует все поставленные задачи. Москва начала спецоперацию для защиты интересов страны, не имея никакой альтернативы и никаких других мотивов, напомнил он.
В начале 2023 года Путин также говорил о целях СВО и отмечал, что ими являются защита людей и самой России от угроз, попытки создать которые наблюдаются на прилегающих исторических российских территориях. Власти России, по его словам, не могут допустить такой ситуации.