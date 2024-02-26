Москва, 26 февраля, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова британского премьер-министра Дэвида Кэмерона, заявившего, что Запад должен доказать президенту России Владимиру Путину, что ему якобы не удастся победить Украину.

РИА Новости / Пресс-служба МИД России

«Жаль, он не признался, что натовская задача «стратегического поражения России» провалилась. Что касается стремления «доказать недоказуемое» — это monkey business, любимое занятие английской бюрократии», — написала Захарова в Telegram-канале.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Кэмерон заявил, что Запад должен доказать Путину, что ему «не удастся победить Украину». По его словам, через два года после начала спецоперации Россия верит в свою победу, и задача Запада заключается в том, что бы доказать, что Путин якобы ошибается.

Российский лидер не раз заявлял, что уверен в достижении всех целей специальной военной операции на Украине. В частности, 26 января на встрече со студентами — участниками СВО Путин подчеркнул, что Россия, без сомнения, реализует все поставленные задачи. Москва начала спецоперацию для защиты интересов страны, не имея никакой альтернативы и никаких других мотивов, напомнил он.

В начале 2023 года Путин также говорил о целях СВО и отмечал, что ими являются защита людей и самой России от угроз, попытки создать которые наблюдаются на прилегающих исторических российских территориях. Власти России, по его словам, не могут допустить такой ситуации.