Лондон, 26 февраля, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Британский финансист и предприниматель лорд Джейкоб Ротшильд скончался на 88-м году жизни, сказано в сообщении управляемого фондом Ротшильдов поместья Уоддесдон в соцсети Х (Twitter).

Global Look Press

«Фонд Ротшильдов и поместье Уоддесдон с глубокой скорбью сообщают о смерти лорда Ротшильда, бизнесмена, предпринимателя, филантропа и культурного лидера. Его будет очень не хватать его семье, коллегам и многочисленным друзьям», — отмечается в сообщении.

Джейкоб Ротшильд родился в 1936 году. Закончил Итонский колледж и Оксфордский университет. С 1963 по 1980 год он работал в банке N M Rothschild & Sons, вслед за этим возглавил инвестиционный фонд Rothschild Investment Trust (позднее переименован в RIT Capital Partners plc), а также компанию J. Rothschild Assurance Group.

Стоимость активов RIT Capital Partners plc оценивалась экспертами в 2 млрд фунтов стерлингов. Также Ротшильд до выхода в 2008 году в отставку был членом совета герцогства Корнуолл при принце Уэльском и Международного консультативного совета американской инвестиционной компании Blackstone Group. В 2002 году королева Великобритании Елизавета II вручила Ротшильду орден Заслуг.