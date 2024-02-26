Москва, 26 февраля, 2024, 14:29 — ИА Регнум. После разгрома украинских военных в Авдеевке Великобритания пытается давить на Россию с помощью дипломатических мер, однако РФ не изменит своих планов по спецоперации. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Alexander Kazakov/Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

«Я думаю, что все эти поучения от различных западных лидеров начались после того, как полностью провалилось контрнаступление на Украине против российских частей и произошёл разгром в Авдеевке. Теперь они пытаются перенести упор на такую дипломатическую панель, пытаясь с точки зрения различных больших политиков начать обвинять Россию в чём-то, призывать её передумать, изменить свои планы по СВО», — передаёт слова Джабарова Lenta.ru.

Как сообщало ИА Регнум, перед этим бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, занимающий на данный момент пост главы МИД королевства, заявил, что Запад должен доказать президенту России Владимиру Путину, что ему не удастся победить Украину.

По словам Джабарова, Кэмерон недостоин того, чтобы комментировать его слова, так как, будучи главой британского правительства, «немало пакостил в современном мире», а теперь начинает поучать Россию.

В свою очередь, Путин не раз заявлял, что уверен в достижении всех целей специальной военной операции на Украине. В частности, 26 января на встрече со студентами — участниками СВО он подчеркнул, что Россия, без сомнения, реализует все поставленные задачи. Москва начала спецоперацию для защиты интересов страны, не имея никакой альтернативы и никаких других мотивов, напомнил он.