За архитектурную премию Москвы поборются 178 участников, сообщил Собянин
Собянин: за архитектурную премию Москвы поборется рекордное число участников
Москва, 26 февраля, 2024, 14:08 — ИА Регнум. В 2024 году за главную архитектурную премию Москвы поборется рекордное количество участников, на конкурс подано 178 заявок, сообщил 26 февраля мэр столицы Сергей Собянин.
«В этом году на конкурс подали 178 заявок, среди проектов: транспортные и многофункциональные объекты; медицинские, образовательные и культурные учреждения; дома по Программе реновации и коммерческое жильё», — написал Собянин в своём Telegram-канале.
Оценивать проекты будут архитекторы, девелоперы, эксперты в сфере культуры и журналистики, отметил мэр. Имена победителей будут объявлены летом 2024 года. По итогам конкурса будут вручены 12 наград.
В 2023 году экспертный совет премии отобрал 52 проекта из 162, среди лауреатов были в том числе учебно-образовательный кластер «Ломоносов», павильон «Атом» на ВДНХ и дом по Программе реновации на Русаковской улице, напомнил Собянин.
Как передавало ИА Регнум, ранее в феврале 2024 года Собянин сообщил, что в список стартовых площадок программы реновации включили 12 новых адресов в девяти районах Москвы. Дома, которые будут построены, позволят расселить 2548 квартир из 36 домов старого фонда, новосёлами станут 6,5 тысячи человек.
Также мэр столицы ранее сообщал, что в 2024 году власти города приведут в порядок почти 1700 дворов, почти 15 тысяч подъездов и 121 территорию образовательных учреждений. Некоторые из показателей превышают результаты 2023 года, а благоустройство дворов проводится с учётом пожеланий жителей, добавил Собянин.