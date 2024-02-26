Москва, 26 февраля, 2024, 14:08 — ИА Регнум. В 2024 году за главную архитектурную премию Москвы поборется рекордное количество участников, на конкурс подано 178 заявок, сообщил 26 февраля мэр столицы Сергей Собянин.

Алексей Майшев/РИА Новости

«В этом году на конкурс подали 178 заявок, среди проектов: транспортные и многофункциональные объекты; медицинские, образовательные и культурные учреждения; дома по Программе реновации и коммерческое жильё», — написал Собянин в своём Telegram-канале.

Оценивать проекты будут архитекторы, девелоперы, эксперты в сфере культуры и журналистики, отметил мэр. Имена победителей будут объявлены летом 2024 года. По итогам конкурса будут вручены 12 наград.

В 2023 году экспертный совет премии отобрал 52 проекта из 162, среди лауреатов были в том числе учебно-образовательный кластер «Ломоносов», павильон «Атом» на ВДНХ и дом по Программе реновации на Русаковской улице, напомнил Собянин.

Как передавало ИА Регнум, ранее в феврале 2024 года Собянин сообщил, что в список стартовых площадок программы реновации включили 12 новых адресов в девяти районах Москвы. Дома, которые будут построены, позволят расселить 2548 квартир из 36 домов старого фонда, новосёлами станут 6,5 тысячи человек.

Также мэр столицы ранее сообщал, что в 2024 году власти города приведут в порядок почти 1700 дворов, почти 15 тысяч подъездов и 121 территорию образовательных учреждений. Некоторые из показателей превышают результаты 2023 года, а благоустройство дворов проводится с учётом пожеланий жителей, добавил Собянин.