Москва, 26 февраля, 2024, 14:46 — ИА Регнум. В Москве на «Центральном автовокзале» полиция задержала волонтёров, которые перевозили дроны на СВО. Сейчас по данному факту проводится проверка. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА Регнум

25 февраля на автовокзале на Щёлковском шоссе полиция задержала несколько человек с подозрительными коробками. Во время осмотра в них были обнаружены БПЛА и сопутствующие устройства. Одной из задержанных оказалась 59-летняя Екатерина Б. — участница волонтёрского движения «Союз ветеранов СВО».

«Задержанная пояснила, что по просьбе военнослужащих, участвующих в зоне СВО, Всероссийским Союзом Ветеранов СВО, были закуплены подавитель БПЛА «Гарпия», 2-канальные рации, ноутбук, квадрокоптер «Mavik», пламегасители ДТК, которые она сопровождала в зону СВО», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по данному факту полиция проводит проверку. Подобный случай не единственный, ранее ИА Регнум сообщал, что на станции метро «Новокузнецкая» в Москве задержали гражданина Бангладеш с пятью БПЛА. По данным оперативников, дроны не были зарегистрированы в Росавиации.