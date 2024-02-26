Москва, 26 февраля, 2024, 14:17 — ИА Регнум. В образовательно-инновационном комплексе «Техноград» на ВДНХ 2 и 3 марта состоится региональный этап всероссийских соревнований по робототехнике «Лига инженеров», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В чемпионате сразятся 13 команд — более 120 школьников и студентов колледжей из Москвы, Московской области, Оренбурга и Санкт-Петербурга. Возраст участников — от 14 до 18 лет. Столицу будут представлять девять команд и 72 человека, в числе которых слушатели детских технопарков «Москва» и «Мосгормаш».

«Благодаря таким соревнованиям юные инженеры получают возможность раскрыть творческий потенциал, научиться командной работе, осознать ценность обмена идеями. К таким состязаниям относится и чемпионат «Лига инженеров», который проводится в Москве впервые. Командам предстоит не только сразиться своими роботами на игровом поле, но и презентовать себя, продемонстрировать знания и умения в программировании, техническом обслуживании робота и его ремонте на площадке. Победители и призеры финального этапа чемпионата будут внесены в реестр «Таланты России» и смогут получить дополнительные баллы к ЕГЭ», — рассказала глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома.

По итогам регионального этапа семь лучших команд получат квоты для участия в национальном чемпионате «Лига инженеров», который пройдет с 29 по 31 марта в Санкт-Петербурге. Команды-победители получат право представлять Россию на международных турнирах в Индии, Таиланде, Казахстане и на Кипре.

«Лига инженеров» — крупнейшая образовательная программа для школьников и учащихся первых курсов колледжей, направленная на получение участниками уникального опыта в области робототехники. Молодые люди конструируют и программируют роботов, которые во время турниров сражаются на игровом поле, выполняя задания. Ребята получают знания в области инженерии, математики, робототехники и, кроме того, знакомятся на соревнованиях с возможными будущими работодателями в сфере высоких технологий.

На матчи роботов допускаются только команды, прошедшие техническую инспекцию своего подопечного и его проверку на игровом поле. Каждое состязание проводится на поле площадью около 13 квадратных метров и длится 2,5 минуты. В нём принимают участие четыре команды: две играют за синий альянс, другие две — за красный. Первые 30 секунд матча робот может выполнять задания только автономно, с помощью заранее загруженной в него программы. Любое дистанционное управление запрещено. После этого начинается этап, когда один или два участника команды управляют роботом с помощью пультов. Работая в альянсе, команды должны выполнить как можно больше действий, которые приносят очки.

В квалификационных матчах союзники и соперники по альянсам определяются случайным образом, поэтому необходимо как можно больше общаться друг с другом, чтобы определить сильные и слабые стороны своих соперников и разработать наиболее эффективные стратегии.

После квалификационных этапов начинаются матчи на выбывание, в которых определяется победитель соревнований. Здесь команды сами создают альянсы: четыре из них, ставшие лучшими по итогам квалификационных матчей, выбирают себе одну или две команды (в зависимости от количества участников) для игры в полуфиналах и финале. Альянс, выигравший финал, становится победителем, а первая команда этого альянса — капитаном альянса-победителя. Это главная игровая награда соревнований «Лига инженеров».

Помимо игровых, в чемпионате присуждаются и экспертные награды, такие как «Инженерный подход», «Установление научных связей», «Инновационное решение», «Система управления», «Развитие сообщества» и «Дизайн».

Чтобы претендовать на любую из экспертных наград, команда должна подготовить к соревнованиям портфолио, где будут кратко описаны все её основные достижения. Во время состязаний участники дважды проходят собеседование с экспертами, где представляют себя и робота. На основе этих бесед, а также оценки портфолио и наблюдения за командами и роботами члены жюри определяют победителей в каждой из номинаций.

Как передавало ИА Регнум, 16 февраля в ходе своего визита в Челябинскую область президент России Владимир Путин заявил, что в вопросе о количестве роботов на заводах России есть над чем работать. Он отметил, что если в Южной Корее на 10 тысяч рабочих приходится тысяча роботов, то в России этот показатель в десять раз меньше.

Сферы применения роботов в России есть, но робототехника пока развита в недостаточной степени, отмечал Путин в декабре 2023 года на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства. Вице-премьер Денис Мантуров в свою очередь поблагодарил президента за поручение увеличить на предприятиях процент использования робототехнической продукции.