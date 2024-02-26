Москва, 26 февраля, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Руководство Дании закончило расследование терактов на «Северных потоках» под давлением Вашингтона. Об этом заявил член конституционного комитета Совета Федерации Александр Башкин.

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«Я практически убеждён в том, что расследование вывело их на самих себя, поэтому они его и остановили. Для того, чтобы в своём расследовании не изобличить самих себя в подрыве «Северных потоков» — представителей коллективного Запада, а, с большой долей вероятности, своих покровителей — США — они и закрыли это расследование», — цитирует Башкина «РИА Новости».

Вместе с тем сенатор выразил уверенность в том, что расследование закрыто для предотвращения утечки информации о заказчиках и исполнителях терактов.

По его словам, подобное решение лишь открывает возможности для дальнейших проявлений терроризма на инфраструктурах связи и энергетики в разных политических целях.

«Это наносит ущерб европейской экономике, европейской безопасности. Ни к чему хорошему это не приведёт», — подчеркнул сенатор.

Как передавало ИА Регнум, 26 февраля полиция Дании вслед за властями Швеции заявила, что остановила расследование терактов на «Северных потоках». Правоохранители отметили, что взрывы на газопроводах стали следствием умышленной диверсии, но оснований подозревать причастность к этому подданных Дании нет. Прокуратура Швеции ранее объяснила остановку расследования аналогичными причинами.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, ситуация вокруг терактов на «Северных потоках» после решений Швеции и Дании об остановке расследований близка к абсурдной.

Правоохранители европейских стран, очевидно, в процессе расследования начали выходить на своих ближайших союзников, отметил Песков.

По его словам, Москва будет наблюдать за развитием событий и постарается использовать возможности для прояснения картины, но пока ситуация выглядит парадоксальной и вызывает изумление.

Швеция могла прекратить расследование теракта на газопроводах, опасаясь раскрыть правду, отметила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли в сентябре 2022 года. Президент России Владимир Путин отмечал, что во взрывах на «СП» были заинтересованы США, которые вследствие теракта расширили возможности сбыта сжиженного природного газа в Европе. Алиби у ЦРУ нет, отметил президент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в феврале 2024 года.