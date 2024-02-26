Донецк, 26 февраля, 2024, 13:41 — ИА Регнум. В городе Авдеевке в ДНР могут оставаться несколько сотен гражданских, но точную цифру ещё предстоит узнать. Об этом 26 февраля заявил глава республики Денис Пушилин в эфире Первого канала.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Сколько там мирных жителей — точную цифру сейчас предстоит узнать. Уже отданы соответствующие поручения, чтобы с людьми начали взаимодействие не только военные, но и гражданские волонтёрские организации», — сказал Пушилин.

По его словам, в городе могут оставаться несколько сотен мирных жителей, причём не все хотят выезжать в пункты временного размещения.

Он добавил, что среди населения есть запрос на оформление документов и получение гражданства РФ.

Как ранее передавало ИА Регнум, Пушилин сообщил, что Авдеевка полностью зачищена от украинских войск. По его словам, город пока не разминирован. Говорить о том, что там нет никаких опасностей, нельзя, в частности, сохраняется угроза атак с воздуха, отметил он.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о том, что Вооружённые силы освободили Авдеевку.

Командующий группировкой «Центр» Андрей Мордвичёв 24 февраля проинформировал, что в ходе операции российских военных по освобождению города украинская армия оказалась отброшена на расстояние более чем 10 км. Он отметил, что ВС РФ продолжают вести наступательные действия на всех направлениях.