В ДНР сообщили, что в Авдеевке могут оставаться несколько сотен гражданских
Глава ДНР Пушилин: в Авдеевке могут оставаться до нескольких сотен жителей
Донецк, 26 февраля, 2024, 13:41 — ИА Регнум. В городе Авдеевке в ДНР могут оставаться несколько сотен гражданских, но точную цифру ещё предстоит узнать. Об этом 26 февраля заявил глава республики Денис Пушилин в эфире Первого канала.
«Сколько там мирных жителей — точную цифру сейчас предстоит узнать. Уже отданы соответствующие поручения, чтобы с людьми начали взаимодействие не только военные, но и гражданские волонтёрские организации», — сказал Пушилин.
По его словам, в городе могут оставаться несколько сотен мирных жителей, причём не все хотят выезжать в пункты временного размещения.
Он добавил, что среди населения есть запрос на оформление документов и получение гражданства РФ.
Как ранее передавало ИА Регнум, Пушилин сообщил, что Авдеевка полностью зачищена от украинских войск. По его словам, город пока не разминирован. Говорить о том, что там нет никаких опасностей, нельзя, в частности, сохраняется угроза атак с воздуха, отметил он.
17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о том, что Вооружённые силы освободили Авдеевку.
Командующий группировкой «Центр» Андрей Мордвичёв 24 февраля проинформировал, что в ходе операции российских военных по освобождению города украинская армия оказалась отброшена на расстояние более чем 10 км. Он отметил, что ВС РФ продолжают вести наступательные действия на всех направлениях.