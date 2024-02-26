Москва, 26 февраля, 2024, 13:39 — ИА Регнум. ЦРУ и разведка Великобритании предоставляют ВСУ разведданные для целенаправленных ракетных ударов по российским войскам, заявила 25 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

(сс) United States Air Force

«США и Великобритания ― тут не нужно ограничиваться только ЦРУ, это различные структуры и службы англосаксонского дуэта ― предоставляли координаты и данные украинским вооружённым силам для нанесения ударов опять же из поставок вооружений по линии НАТО», ― сказала Захарова в интервью «Известиям».

МИД РФ и ранее, на протяжении уже двух лет сообщал, что наводчиками для ВСУ являются агенты западных стран, добавила официальный представитель Министерства.

Как передавало ИА Регнум ранее, 25 февраля обозреватели газеты The New York Times со ссылкой на бывших и действующих украинских, американских и европейских чиновников сообщили, что за последние восемь лет на Украине возле её границы с Россией появилась сеть секретных баз ЦРУ, состоящая по меньшей мере из 12 объектов.

Открытие этих баз превратило Украину в один из важнейших разведывательных плацдармов США для противостояния России, отметили авторы. ЦРУ отслеживает передвижения подразделений ВС РФ и предоставляет ВСУ сведения для нанесения ракетных ударов, указали журналисты. Кроме того, ЦРУ помогает киевскому режиму в развитии шпионских сетей в России и европейских странах, заявили авторы.

Также в материале отмечалось, что директор ЦРУ Уильям Бернс «тайно» посетил Украину 22 февраля, и целью его визита было «успокоить украинских лидеров», опасающихся, что из-за промедления Конгресса США в выделении новых пакетов военной помощи Украине американские спецслужбы также начнут менее активно помогать ВСУ готовить и наносить удары.