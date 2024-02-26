Москва, 26 февраля, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки отбили семь атак украинских военных у Синьковки в Харьковской области и две контратаки у Терн в Донецкой Народной Республике, сообщил 26 февраля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Отражены семь атак штурмовых групп 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области, а также две контратаки подразделений 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Терны Донецкой Народной Республики», — информировал он.

Также представитель российского военного ведомства уточнил, что российские военные на купянском направлении нанесли поражение по скоплениям живой силы и техники 141-й пехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Песчаное Харьковской области. Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Как передавало ИА Регнум, днём ранее в Минобороны сообщали, что российские военные за сутки уничтожили на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции танк и артиллерийскую систему американского производства М777 украинской армии. Потери Вооружённых сил Украины в живой силе составили до 180 бойцов.

11 января командование ВСУ признало, что из-за сложной обстановки в зоне боевых действий вынуждено особенно следить за артёмовским, купянским и краснолиманским направлениями. Как тогда заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, а ныне главком ВСУ, обстановка на них остаётся сложной, в связи с чем он приказал обеспечить «надёжную оборону» и не допустить потери занимаемых рубежей.

Ранее отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире украинского телеканала «Прямой» утверждал, что для украинских войск в Харьковской области на купянском направлении складывается тяжёлая ситуация. По его словам, киевский режим не может обеспечить армию необходимым количеством не только натренированных и обученных людей, но и вооружений, в результате чего ВСУ нечем отвечать на наступление российских войск.