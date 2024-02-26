Москва, 26 февраля, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Российские войска за сутки отразили девять атак противника в районе Синьковки и Терн на купянском направлении. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 26 февраля на брифинге.

Алексей Коновалов/ТАСС

Он уточнил, что подразделения Западной группировки войск отразили семь атак штурмовиков из 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ у села Синьковка Харьковской области. Кроме того, отражены две контратаки подразделений 60-й механизированной бригады ВСУ у села Терны ДНР.

По данным ведомства, у посёлка Песчаное Харьковской области нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 141-й пехотной бригады ВСУ.

За сутки противник потерял до 145 бойцов, танк, три автомобиля, артиллерийскую систему М777 американского производства и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Как сообщало ИА Регнум, ранее на купянском направлении истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России поразил бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) скопление живой силы и техники ВСУ.

За неделю с 17 по 23 февраля украинская армия потеряла на купянском направлении до 390 бойцов, четыре танка, 25 артиллерийских орудий.