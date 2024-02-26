Москва, 26 февраля, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Сотрудники полиции изъяли в популярном московском баре больше полусотни открыток с изображениями Украины и провокационными надписями. Гостям бара предлагалось выкупить эти открытки, а вырученные деньги сотрудники бара обещали передать Украине, правда, не объясняли, каким именно образом осуществят озвученное. Об этом ИА Регнум рассказал источник.

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21 февраля в полицию поступило обращение от нескольких гостей бара «Сюр», который находится в самом центре Москвы. Посетители пожаловались, что в баре им пытаются продать открытки с изображениями Украины. На открытках написано, что эти снимки сделаны в январе 2022 года, за месяц до начала СВО. По словам гостей, сотрудники провоцируют посетителей пожертвовать деньги для Украины.

«На место прибыли сотрудники полиции. В баре действительно обнаружили открытки провокативного характера. Было изъято 68 штук. Также в полицию были доставлены пять сотрудников заведения, с которыми провели беседу. Сейчас по данному инциденту проводится проверка. Также правоохранители устанавливают организатора «благотворительной» акции с навязыванием посетителям своей точки зрения», — сообщил источник.

Мы поговорили с задержанными сотрудниками бара, они не скрывают, что такая акция была, но рассказывать о своём участии в ней отказываются. Одна из сотрудниц в беседе с журналистом призналась, что уволилась после того дня.

Бар «Сюр» — место, где, по словам владельцев, высокая концентрация креативных и свободных людей. Основатель бара — Никита Фомкин.

В интервью газете «Коммерсант» Фомкин рассказывал, что после 24 февраля 2022 года он ежедневно читал «Медузу» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом, принадлежит Medusa Project, признанной нежелательной в РФ), и негодовал, почему он теперь не может дёшево купить билет в Рим и полететь отдыхать туда на выходные.