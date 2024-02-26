Москва, 26 февраля, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Инициатива обсуждения какого-либо «мирного плана» по ситуации на Украине без участия России несерьёзна, заявил журналистам 26 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

President Of Ukraine/Global Look Press Владимир Зеленский

Контактов с Киевом по данному вопросу не было, отметил Песков.

«Насколько мы понимаем, там речь идёт об этом странном формате женевском — Конференция по обсуждению мирного плана Зеленского. Мы неоднократно говорили, что по меньшей мере это странный формат, потому что некие мирные планы обсуждаются без участия России, что само по себе несерьёзно и даже смехотворно», — сказал пресс-секретарь президента.

Как сообщало ИА Регнум, ранее руководитель офиса главы киевского режима Андрей Ермак заявил, что представителей России могут пригласить участвовать во втором саммите по так называемой «формуле мира» Владимира Зеленского. При таком сценарии российскую делегацию на втором саммите предлагается «ознакомить» с планом, подготовленным без участия Москвы в ходе первой встречи, объяснил Ермак.

Зеленский обнародовал так называемую «формулу мира» из десяти пунктов в ноябре 2022 года. Одно из требований Киева — восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года (с Крымом, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями).

Реализовать такую «формулу» невозможно, отмечал ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с ИА Регнум ранее отмечал, что на Западе знают: «формула мира» — не более чем попытка выдать желаемое за действительное.

Кремль и МИД ранее неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году.