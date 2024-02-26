Москва, 26 февраля, 2024, 12:56 — ИА Регнум. В Кремле не намерены раскрывать «внутреннюю кухню» подготовки интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом 26 февраля на брифинге заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова Карлсона о том, что ему мешали проводить интервью.

Zuma\TASS Президент РФ Владимир Путин и Такер Карлсон

«Внутреннюю кухню подготовки интервью мы никогда не рассказываем. Не будем и сейчас», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее журналист в интервью медиакомпании Blaze рассказал, что спецслужбы США проводили за ним слежку перед тем, как он взял интервью у президента России. Журналист уточнил, что к интервью готовились около двух лет. По словам экс-телеведущего, российская сторона поставила условие для проведения разговора: в случае утечки информации Москва могла отказаться от мероприятия.

Запись беседы Путина с американским журналистом вышла ночью 9 февраля. После выхода интервью Песков подчеркнул, что Такер Карлсон является зеркалом общественного мнения в США.