Вашингтон, 26 февраля, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Один из крупнейших спонсоров соперницы Дональда Трампа, кандидата в президенты США от Республиканской партии Ники Хейли прекратил её финансировать. Речь идёт об организации «Американцы за процветание» (AFP), которая поддерживается консервативным миллиардером Чарльзом Кохом, сообщает Bloomberg со ссылкой на записку, разосланную сотрудникам AFP.

Sean Rayford/Global Look Press Ники Хейли

«Учитывая предстоящие проблемы в основных штатах, мы не считаем, что какая-либо внешняя группа может существенно повлиять на расширение её пути к победе», — приводит издание высказывание старшего советника AFP Action Эмили Зайдель.

В материале говорится, что организация потратила миллионы долларов на рекламу и работу с избирателями для Хейли.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее, 25 февраля Дональд Трамп победил Ники Хейли в ходе праймериз в её родном штате Южная Каролина. По данным западных СМИ он набрал 60% голосов после обработки 90% бюллетеней, тогда как поддержка Хейли составила 39,3%.

О своей победе Трамп объявил уже через несколько минут после закрытия избирательных участков. Отмечается, что Хейли признала своё поражение. На встрече со сторонниками она поздравила Дональда Трампа. При этом экс-губернатор штата пообещала продолжить участие в предвыборной гонке.

В Южной Каролине разыграли голоса полусотни делегатов, которые должны отдать их за того или иного кандидата на всеобщем съезде Республиканской партии. Сам съезд пройдёт 15 июля 2024 года в городе Милуоки в штате Висконсин.