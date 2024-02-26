* * внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов

Пекин, 26 февраля, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Украинский кризис преподал важный урок — блоковая конфронтация не сможет обеспечить безопасность, заявила 26 февраля на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Таким образом она прокомментировала слова депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов) о «готовности украинцев воевать с Китаем» на стороне США.

«Я думаю, что важный урок украинского кризиса заключается в том, что блоковое противостояние не может обеспечить безопасность. Как ответственная держава Китай продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса», — сказала дипломат.

Как передавало ИА Регнум, 24 февраля Гончаренко в интервью американскому телеканалу CNN заявил, что киевские власти готовы воевать на стороне США с Китаем, Северной Кореей, Ираном и любым другим государством. По его утверждению, США могут получить в лице Киева «сильного» союзника. Для реализации всего этого, отметил он, Вашингтону нужно продолжить оказывать помощь Киеву.

Глава киевского режима Владимир Зеленский днём ранее предупредил, что Киев проиграет в конфликте с Россией в случае прекращения оказания помощи Украине со стороны США. В связи с этим лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса США Чак Шумер вновь призвал республиканцев одобрить разработанный и принятый Сенатом законопроект о выделении средств на поддержку Украины, Израиля и Тайваня.

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд объясняла, что большая часть средств, выделяемых Соединёнными Штатами Америки Украине в качестве финансовой и военной помощи, возвращается в американскую экономику.

По её словам, нынешняя Россия не соответствует образу, который хотели бы видеть США. Вашингтон рассчитывал видеть «партнёра», ориентирующегося на Запад, уточняла она.

Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки Украине различного вооружения западными союзниками лишь затягивают конфликт и никак не приближают момент начала его урегулирования.