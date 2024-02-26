Москва, 26 февраля, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Действия нацистов на территории Луганской Народной Республики в 1942–1943 годах признаны геноцидом. Такое решение вынес Верховный суд ЛНР, сообщает 26 февраля пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Немецкие захватчики в Луганске. 1942

Суд удовлетворил соответствующее заявление прокурора региона в отношении выявленных преступлений, которые совершили нацисты и их пособники в период оккупации на территории бывшей Ворошиловградской области. Подготовить заявление и направить его в суд поручил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Суду были представлены доказательства массовых казней, истязаний, пыток мирных жителей и военнопленных, а также расхищения и уничтожения материальных и культурных ценностей. Нацисты применяли к мирным жителям и попавшим в плен военным карательные меры. В частности, людей выгоняли из домов, у них отбирали еду, одежду и обувь, использовали их в качестве бесплатной рабочей силы.

Оккупанты разорили колхозы, совхозы, крестьянские дворы, заводы и фабрики, шахты, железнодорожные станции, школы, музеи, жилые дома, уничтожили электросети.

Около 100 тыс. человек стали жертвами оккупационного режима в Ворошиловске (ныне Алчевск), Серго (ныне Стаханов), Красном Луче, Первомайске, Кировске и Брянке, в Перевальском и Попаснянском районах в период с середины июля 1942 года до начала сентября 1943 года.

«Из них расстреляны 19,3 тыс. человек, 7,8 тыс. — подверглись пыткам и издевательствам, на каторжные работы в Германию и другие европейские страны принудительно угнано более 71 тыс. советских граждан, многие из которых погибли или утратили связь с родственниками», — уточнили в Генпрокуратуре.

Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил заявленные требования после рассмотрения архивных документов, фото — и видеоматериалов, свидетельских показаний и заключений экспертов.

Как сообщало ИА Регнум, 27 января президент России Владимир Путин заявил, что нацистская Германия в годы Великой Отечественной воевала с СССР не из-за идеологии, а из-за ресурсов и богатств Советского Союза. При этом нацисты намеревались физически уничтожить большинство советских граждан, а оставшимся в живых готовили роль рабов, лишённых родной культуры, традиций и языка, напомнил глава государства.