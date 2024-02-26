Аликанте, Испания, 26 февраля, 2024, 12:59 — ИА Регнум. В испанском муниципалитете Вильяхойоса перед убийством угнавшего на Украину вертолёт Ми-8 Максима Кузьминова произошло убийство другого россиянина. Об этом сообщил владелец расположенного там ресторана «Ла-Кала» Косина Фусьон.

AdriÃƒÂ¡N Irago/Global Look Press

По его словам, в этом районе много выходцев с постсоветского пространства, здесь работают русские и украинские магазины. С началом спецоперации конфликты с участием русских и украинцев стали вспыхивать чаще, хотя за два года обстановка отчасти успокоилась.

«Из-за этого местным испанцам район кажется не таким спокойным, как его принято считать. Несколько дней назад убили другого русского, но не знают, конкретно кого», — сказал Фусьон «РИА Новости».

Убийство произошло на фоне «каких-то разборок», отметил он.

Он также предположил, что «гражданин Украины» Кузьминов стал жертвой профессиональных убийц. По словам Фусьона, двое мужчин, выехавших из гаража, не попали ни на одну камеру и не оставили никаких следов.

Измена Кузьминова

Кузьминов — бывший российский пилот, против которого ФСБ возбудила уголовное дело о госизмене в связи с угоном на Украину военного вертолёта Ми-8. Кузьминов посадил машину в Харьковской области 9 августа 2023 года. Из-за него погибли двое членов экипажа — штурман Хушбахт Турсунов и бортмеханик Никита Кирьянов. Они не знали, что пилот планирует преступление, пытались помешать ему, когда стало ясно, что он угоняет вертолёт. После приземления их расстреляли.

Как рассказывал Кузьминов, за угон вертолёта он получил на Украине $500 тысяч (48,7 млн рублей).

По словам отца Кузьминова, его могли «убрать» киевские власти. Как отметил мужчина в одной из бесед с журналистами, предателей не уважает ни одна из сторон конфликта, а потому их рано или поздно ликвидируют.

«Если человек предал ту страну, в которой родился, свою мать, можно сказать… Поэтому они же (Украина. — Прим. ред.), наверное, сами убрали его», — сказал он.

Отец перебежчика также заметил, что какую-то роль в предательстве Кузьминова могла сыграть его мать, завербованная за границей.

Нахождение Кузьминова в Испании

По данным СМИ, через некоторое время после угона вертолёта Кузьминов покинул Украину и въехал в Испанию. Перед смертью Кузьминов пребывал в испанском муниципалитете Вильяхойос.

По словам соседей, Кузьминов пробыл в этом районе всего несколько дней. Издание добавило, что его не узнали ни в супермаркете, ни в ресторане, ни в церкви рядом с местом, где обнаружили его тело. Также не известно, жил ли Кузьминов в этом квартале.

В свою очередь риэлтор из Испании Ана Мария (имя изменено) сообщила, что лётчик-перебежчик вряд ли мог приобрести жильё в Вильяхойоса. Вероятно, он арендовал квартиру по серой схеме, отметила она.

Она предположила, что Кузьминов снимал квартиру. Вместе с тем, как отметила эксперт, у перебежчика не было возможности сделать это легально, поскольку лётчик не имел рабочего контракта или официальной декларации о доходах в Испании.

По мнению Аны Марии, для того, чтобы арендовать жильё, Кузьминов мог дать взятку или попросить кого-то помочь ему. Риэлтор уточнила, что аренда квартиры в том районе, где проживал лётчик, составляет примерно 1000 евро в месяц. Помимо этого, от арендаторов требуют вносить залог за два месяца и комиссию агентству, которая равняется месячной плате.

По данным газеты El Pais, Кузьминов въехал в Испании по поддельным документам на имя Игоря Шевченко. Как подчеркнуло издание, Испания сама выдала перебежчику Кузьминову фальшивые документы. Отмечалось, что паспорт ему выдали 22 сентября 2023 года.

Вместе с тем 21 февраля, испанское издание El Mundo сообщило, что Кузьминов мог обладать в Испании тайным статусом политического беженца и пользоваться скрытой государственной защитой.

Убийство Кузьминова

Труп Кузьминова с шестью пулевыми ранениями нашли 19 февраля в испанской провинции Аликанте в городе Вильяхойоса у штаба полиции. Как отметила газета ABC, следствие не исключило версии о том, что Кузьминова устранили украинские спецслужбы как неудобного свидетеля.

Более того, источники в спецслужбах Испании не исключил, что к убийству могут быть причастны два человека. Из-за того, что расследование засекречено, никаких официальных данных по этому вопросу не поступает.

Вместе с тем министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер позже сообщила, что немецкие органы безопасности начали сотрудничать с представителями Испании по расследованию убийства Кузьминова.

Фезер добавила, что ведомство подозревает Россию в причастности к убийству Кузьминова. По её словам, речь может идти о «государственном терроризме», но никаких доказательств своим утверждениям министр не представила.

Подтверждение личности и реакция

Представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил факт смерти Кузьминова. Власти Испании также подтвердили факт смерти перебежчика. При этом они засекретили расследование дела об убийстве.

Комментируя появившуюся информацию об убийстве Кузьминова, директор СВР Сергей Нарышкин назвал перебежчика преступником, который стал моральным трупом ещё до физической гибели. Это произошло тогда, когда он решил совершить преступление, пояснил глава разведслужбы.

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев применил по поводу убийства Кузьминова за рубежом известное выражение «Собаке собачья смерть».

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента России не располагают информацией о смерти Кузьминова.